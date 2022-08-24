在台烏克蘭美女網紅歐娜，不僅說得一口流利的中文，還有貌美外型、超兇身材，IG擁有1.5萬粉絲。近日，歐娜公開台灣男網友邀約「床上運動」的訊息，超瞎的內容讓她笑到不行。

歐娜昨（23日）在IG限時動態分享被男網友約P的訊息，內容寫著：「我的自介，幽默陽光，178公分，不菸不酒，體力能撐三小時超過，黑人的Size，尋找床上契合度好的女生當我的女神」，接著洋洋灑灑地列出自己的優點，包括很閒隨時能當救火隊、熱愛滿足女性、床上功夫良好等，大力地向歐娜毛逐自薦。

如此認真的「推薦信」，看在歐娜眼裡卻像喜劇一樣爆笑，她哭笑不得地表示：「什麼人都有…笑死了」，並向《中時新聞網》透露來訊者是台灣男子。

隨著社會的風氣開放，越來越多公眾人物敢談有關約P的事情，像是在台烏克蘭網紅佳娜，近日大方地認愛馬來西亞男星祖雄，還自爆雙方是從P友晉升成戀人；不過他們公開戀情後，遭到部分酸民攻擊私生活混亂，對此，佳娜拍片解釋自己的立場，她認為交往是一段長久的關係，未來有可能要往結婚邁進，所以才要先「試車」，因為對她來說性愛很重要，避免與男友因某方面不適合而短暫交往1個月就分手。

祖雄也提出自己的見解，他認為亞洲的性教育相對匱乏，很多人甚至不敢討論相關話題，因為好像很容易被斷定「你就是髒，你就是亂」；他希望家長應多花時間教育孩子，而不是用責怪、限制的方式。