網紅「師大數學哥」近日針對台南殉職2員警進行惡意評論，引起全民怒火，今（28）日下午4時在父母陪同下到案，訊後依妨害公務、妨害名譽遭函送法辦，沒想到晚間師大數學哥突然在臉書發布道歉聲明，向死者家屬致歉，承諾不再攻擊警察及任何職業。

「師大數學哥」吳姓男子22歲，家住台北，就讀師大數學系3年級，臉書經常發出反社會言論，他在台南殺警奪槍案發生之後，就發出數篇批評警察文章，其中1篇文章內文寫道「不過死了兩個警察，有什麼好難過？」、「平常不積陰德；被砍死活該」、「台灣9成警察都是垃圾廢物」、「拿納稅錢養一堆敗類警察，不如給警犬買狗飼料」等惡毒言論。

吳男仇警言論不僅遭到網友砲轟，台南市警2分局昨（27）日晚間也發出譴責聲明，2殉職警家屬已提告，吳男今日下午4時在父母陪同下到案說明，仍對自身言行沒有悔意，自稱只是批評時事，警方訊後依妨害公務、妨害名譽函送法辦。

吳男到案後態度冷漠，警方對他的仇警言論感到不舒服，他的父母頻頻道歉，並稱希望警方安排向殉職警眷當面道歉，但遭警方以家屬正在辦後事並不方便為由，予以拒絕。

吳男返家後，立刻在臉書上發出道歉文，承諾不再用惡毒言論攻擊任何警察及職業，也對批評羽球女將戴資穎以及台大學生墜樓案與論文案，一併道歉，發誓日後不再隨意對時事作評論。

吳男表示，「師大數學哥」粉絲專頁日後將改名，保證不再做惡毒評論，除了接受司法懲處，若校方有意開除學籍，他也願意接受。