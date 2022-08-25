藝人張庭與林瑞陽夫妻檔近幾年靠著在大陸投資電商與房地產生億，累積近1200億身價，還曾多次開直播炫富，受到眾人矚目。不料，去年底卻傳出兩人所經營的自創品牌被控涉嫌進行傳銷，遭到大陸官方大動作的調查，名下20億人民幣（約新台幣89億元）的財產也全被查封，兩人只好回到台灣後，轉向馬來西亞發展。而近日大陸當局計畫也將進行聽證會，確認兩人是否非法吸金高達100億人民幣（約440億台幣），然而品牌公司卻在稍早於微博上發文表示「從未接到通知」，並反控對方違法，再度掀起熱議。

根據大陸媒體《財經通訊社》的報導，有知情人士透露，石家莊市裕華區市場監督管理局，將在近期按計畫舉行「上海達爾威」涉傳銷調查的聽證會，但具體時間尚未確定。報導中推測，張庭、林瑞陽夫婦到時應該會出示各種證據證明自己是合法所得，而聽證會結束後當局也會針對該事件做出最後的處理，不過案件涉及的金額將近100億人民幣（約台幣447億元），金額相當龐大，因此最終處罰的金額將以官方公告為準。而網友看到後都相當驚訝兩人的吸金功力，甚至表示「十輩子都賺不了這麼多」。

不過，消息傳出後卻遭到「上海達爾威」出面打臉，公司在今（25）日稍早發出聲明表示「從未接到涉傳銷調查聽證會按計劃在近期舉行」的消息，若消息屬實為何不通過法律途徑正式告知，而是先向社會大眾披露。接著強調公司立案1年來，從未收到任何處罰，卻多次被媒體散布未經法律定性的消息，誤導大眾，讓他們遭到審判與霸凌；甚至表示裕華區市監局對本案沒有任何管轄權，此舉對公司及個人財產保全嚴重違法，若是公司有觸法該承擔的責任他們從未逃避，將來也不會逃避，但掌握公權力的執法機關不能罔顧法律，希望相關部門能監督並糾正裕華區市監局的違法行為。大動作的回嗆官方，也再度引發爭議。