大陸房地產企業危機持續，當前中共已有著手調查房地產央企、國企高管，四川省紀委監委、深圳市紀委監委、廈門市紀委監委在23日陸續發表消息，包括華潤置地、安居集團、建發集團等央企國企共四名高管遭查，罕見狀況引發外界關注。

四川省紀委監委23日公告，華潤置地有限公司原黨委書記、董事局主席、首席執行官唐勇涉嫌嚴重違紀違法，目前華潤集團紀委正對其進行紀律審查。

深圳市紀委監委在23日晚也公告，當地最大公共住房企業人才安居集團有限公司副總經理劉暉涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受深圳市紀委監委紀律審查和監察調查。

廈門市紀委監委同樣在23日晚公告，當地最大國企廈門建發集團有限公司黨委委員、副總經理，建發房地產集團有限公司黨委書記、董事長莊躍凱涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受廈門市紀委監委紀律審查和監察調查。以及廈門建發集團有限公司黨委委員，廈門建發城服發展股份有限公司黨委書記、董事長施震涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受廈門市紀委監委紀律審查和監察調查。