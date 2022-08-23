台南昨（22）日爆發恐怖殺警案，曹姓、凃姓員警追捕竊盜通緝犯時遭襲擊、不幸殉職，兇嫌最終在今日凌晨落網，後警方指出林姓兇嫌為台南明德外役監逃犯，但網友實際查詢卻無相關資訊，質疑法務部是否出包，造成2員警枉死。其實外役監屢傳犯人逃逸，早在2020年時就被時任監察委員林國明、蘇麗瓊調查，要求矯正署應檢討自主監外作業受刑人篩選條件，抑或加強自主監外作業防逃規劃！

曹姓、凃姓員警昨日執勤時遭兇嫌持刀襲擊殉職，隨後兇嫌搶走警槍及子彈在逃，引起各界震驚，警方持續追捕後於今日凌晨4時許成功逮人，後續確認其為今年46歲的林姓男子，過去因犯下強盜案被判7年10個月，但他15日從明德外役監逃獄，才有後續一連串事件。

有PTT鄉民查詢後發現，林嫌雖是明德外役監「逃犯」，但通緝犯查詢平台上卻全無其相關資訊，質疑是否為法務部出包，「如果你們有公布，兩位警察說不定就不會枉死了耶！」

監察院2020年時就曾在調查後發布新聞稿指出，近10年內一般監獄脫逃8人，各外役監脫逃受刑人卻高達39人，且有12起脫逃事件就發生在2年內，頻率顯著增加「雖多屬無戒護管理下之返家探視未歸案件，然仍易引發民眾恐慌與治安疑慮」、「矯正署允應檢討自主監外作業受刑人篩選條件，抑或加強自主監外作業防逃規劃」。

然而，此次案件之兇嫌仍為外役監逃犯，讓媒體人黃揚明今早也在臉書怒批，「外役監逃犯居然不對外公布，直到殺警落網社會大眾才知，法務部長這次還保得住嗎？」