苓雅分局員警於27日巡邏時，看見60歲的陳姓女子搶黃燈左轉過路口，警方隨即上前攔停，陳女表示是為了招待朋友，才特地從鼓山區前往飲酒，飲酒後想自行騎車回鼓山住家，陳女還向員警表示「招呼朋友不得已才小酌，而且現在酒駕罰很重」，遭員警嚴厲指責明知故犯。陳女經酒測後，酒測值達0.51，依公共危險罪送辦。

27日苓雅分局成功路派出所員警巡邏時，將搶黃燈左轉的陳女攔停，一開始員警詢問有無飲酒時，陳女還不承認，最後陳女配合初步酒測有酒精反應，經員警詢問後，得知陳女26日放假，卻為了招呼朋友，特地從鼓山住家騎機車到公司與友人會面。

陳女與朋友會面後至卡啦OK店唱歌，在歡樂的氣氛下，自己也忍不住喝了幾杯啤酒，雖然遭友人勸阻勿酒駕，但仍堅持選擇騎車返家，陳女還向員警表示「招呼朋友不得已才小酌，而且現在酒駕罰很重」，員警聽聞後感到訝異，不禁訓斥陳女明知故犯，想心存僥倖騎車回家。最終陳女接受酒測，呼氣酒測值達0.51，依刑法公共危險罪移送台灣高雄地方檢察署偵辦。

苓雅分局表示，酒後駕車將嚴重影響駕駛人的行車判斷，不僅危害自身亦將危害其他用路人行車安全，警方將持續加強取締酒後駕車，請民眾勿心存僥倖酒後駕車上路，以保護自己與他人。

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