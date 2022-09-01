高雄一名女子日前到郵局匯12餘萬元到國外帳戶，行員驚覺事有蹊蹺請警方到場查證。女子稱是在臉書認識阿富汗醫生，雙方相談甚歡，最近醫生自稱受困當地，需要她匯款至指定帳戶，並承諾事成後將來台與她結婚，女子擔憂對方安危，便領了一大疊千元鈔票至郵局匯款，員警一聽就知道又是詐騙老劇本。

林園分局中庄派出所警員8月26日接獲郵局行員通報，稱有一名60歲陳姓女子捧著12萬5千元現金，要匯款到不知名帳戶，行員驚覺事有蹊蹺請警方到場查證。

陳女向警方表示，是一個月前在臉書上認識一名日本人，對方稱是在阿富汗當醫生，雙方相談甚歡，但最近對方自稱受困當地，帳戶又被凍結，需要陳女匯款至指定帳戶，並承諾事成後將來台與她結婚，陳女擔憂對方安危，便捧著一大疊千元鈔票至郵局匯款。

「這是詐騙集團啦小姐！」員警一聽就知道是常見詐騙手法，耐心向陳女解說，行員也查出曾有民眾匯3萬元到同個帳戶後，錢就立刻被車手領走，陳女聽聞後恍然大悟，終於打消匯款念頭並將錢存回郵局內，並感謝行員機警及員警的耐心說明，才免於大筆金錢損失。