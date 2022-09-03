一般人常認為久坐會導致下半身肥胖或是腰酸背痛，卻沒想到也有可能因為久坐喪命。泌尿科醫生邱鴻傑表示，曾有一名罹患糖尿病的患者，因為久坐導致下體的皮膚壞死，就連陰囊也腫得如足球一般大，差點小命不保。

邱鴻傑在節目《醫師好辣》中分享實習時碰到的真實案例，一名年約4、50歲的男性患者被送往急診時，其會陰處有一道傷口，且陰囊腫得跟足球一樣大，私密處及大腿內側皮膚全都變成黑色，幾乎全部壞死，且還有流膿，「開刀劃進去，整個就像爆漿整個爆出來」。

邱鴻傑表示，一名患者因為久坐導致下體皮膚變黑壞死。（圖／翻攝自醫師好辣）

邱鴻傑回憶，當時每6小時就要替病患用濕紗布換藥，第一次處理時發現，患者術後私密處完全沒有皮膚，只剩下爛肉和膿，因此第一次換藥就花了將近一個小時，而後來這名患者大約住院2、3個月，中間歷經4次大工程清創，最後更請來整形外科醫生替患者補上皮膚。

邱鴻傑透露，這名患者其實是名職業司機，每天開車久坐10個小時起跳，再加上本身患有糖尿病，所以會陰處的一道小傷口才會發展成蜂窩性組織炎，邱鴻傑說明，蜂窩性組織炎又稱做「壞死性筋膜炎」，致死率有40%至50%，民眾千萬不可以輕忽。