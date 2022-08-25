時序即將進入9月，全球動盪的局勢能否帶來轉機？與阿南德同門派、研究吠陀占星十餘年的台灣首席占星專家李靜唯分析，9月國與國之間的約定可能會遭到破壞、疫情恐怕將再升起，同時經濟方面不太樂觀，老百姓荷包縮水，此外台灣國運暗藏小人，考驗執政黨的應變能力。

李靜唯老師指出，9月1日金星進入獅子座，並受到位在金牛座的火星與位在牡羊座的羅喉映射，這樣的星象會一直持續到9月24日。獅子座在吠陀占星學系統裡代表著權力核心，金星則代表財富與契約，由於受到火星與羅喉的交互影響，9月很有可能會看到國與國之間的約定因為領導人的獨斷，而產生破壞性的變化。

另外，由於羅喉這顆凶星落在牡羊座整整1年半的時間，各國的領導人物更要注意國與國之間的溝通可能會出現障礙，李靜唯老師憂心，在這樣的星象影響下，當權力擴張的慾望無法獲得滿足時，就可能擦槍走火。

除此之外，李靜唯老師表示，金星是觀察經濟趨勢的一顆指標行星，受到凶星影響，9月通膨指數及相關股市、金融產品可能會非常不樂觀；而落在天秤座的另一顆凶星計都，則代表法定體制被破壞後造成龐大的損失，因此可以預見全球經濟大衰退即將出現，老百姓的荷包恐怕更捉襟見肘。

李靜唯老師強調，9月17日太陽進入處女座與逆行的木星、水星、土星都產生映射，全球仍要注意極端熱浪造成的乾旱、水患、缺電，以及交通意外帶來的災難，且此星象將加重全球航運物流業持續堵塞，甚至可能發生前所未有的糧荒問題。

至於台灣國運部份，李靜唯老師分析，8月份公眾人物陸續發生墜樓及死亡事件，也是金星受剋帶來的影響，9月8日之後一直到12月，台灣同樣走「月亮流年、金星流月」運勢，且金星同樣被羅喉和火星刑剋，恐怕政治或公眾人物的爭議或災難會不斷；國運方面看似有貴人相助，實則暗藏小人，考驗著執政黨的應變能力。

此外，9月10日水星在處女座開始逆行，並與逆行的木星形成相互映射，李靜唯老師說，水星進入處女座雖是廟旺的能量狀態，旅遊、服務業應該有漸漸復甦的趨勢，尤其在象徵好運的木星加持下會更明顯，但由於水星與木星都處於逆行狀態，可能會產生原地打轉，美中不足的感受，再加上木星還受到土星逆行的映射，疫情或新型病毒的影響可能持續升溫，包括台灣及大陸都不可輕忽其殺傷力。