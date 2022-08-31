租屋在外有時會遇上令人哭笑不得的房東。一名在外租屋的網友表示，某天房東找他談話說要漲房租6千元，沒想到理由竟然扯說，許多人因為疫情買不起房子要租屋，消息曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「守護租屋正義抵制惡房客爆料惡房東交流公社」發文表示，一天房東找他談話說，「疫情蔓延，景氣又不好，所以大家都買不起房子都要用租的，所以我決定要漲房租」，而且一次就是漲價6千元，讓原PO相當傻眼。

原PO透露，房東就住在他租的地點樓上，天花板壁癌是他處理，水費是他出錢，大門壞掉是他找人維修，房東沒有玻璃門鑰匙是他找店家打的，房東外出忘記帶鑰匙、幫忙開門的也是他，雖然每次他都要求房東處理，但對方都不聞不問，做生意的原PO只好自己先行處理，「我是第一次租房子，所以我不知道這樣到底合不合理」。

對此，許多網友紛紛回應，「不合理，你把房東該負之責都做了」、「真是無良，如果房租6萬漲6千可能合理啦」、「我們的房東也是這樣，我們也是租一樓做生意，他連房屋稅跟地價稅都跟我們算」、「我以為房東會說疫情關係，要減租」、「換吧！房東就是吃人夠夠，你都幫他的事情用好了，你問他房子要不要直接過戶給你算了」。