國內疫情再爆發，校園防疫新制仍要如期實施嗎？教育部長潘文忠今表示，當初制定校園防疫新制時，就考慮到疫情再起的問題，因此目前仍決定依照原計畫進行，不會改變，而原本要在開學前兩周進行遠距教學的成大也已改變心意，回到實體教學。

教育部提出的校園防疫新制是，學生若確診或快篩陽性，要進行7天居家照護，期滿無症狀可入校上課；確診者的同班同學及教師，學校提供1劑快篩試劑，快篩陰性無症狀可上課，如有症狀應盡速送醫。這項新制中小學在9月12日起實施，大學則從開學日起實施。

不過因為ba.5變種病毒造成確診人數大量增加，現在每天學生確診人數超過5000人、有時還達到1萬人，外界一直在觀望，校園防疫新制是否會如期實施。

潘文忠表示，當初制定校園防疫新制時，就考慮到ba.5變種病毒可能再度造成確診人數大爆發，而到目前，全國22縣市都沒有提出要加嚴防疫措施的建議，因此校園防疫新制會如期實施。不過教育部會鼓勵師生趕快打疫苗，每周並提供80萬快篩試劑給學校使用。

疫情造成許多中小學生可能學習落後，潘文忠說，新學年已編列8.5億元經費進行學習扶助，學生在國、英、數等3科只要經過檢測發現有落後現象，學校就會利用課間或是假期對他們進行補救教學。

在大學方面，開學後就要進行實體教學。不過成大之前宣布，開學後第一、二周（9月5日至18日)啟動遠距為主、實體報備的教學模式，第三、四周（9月19日至10月2日)，待教育部核定後，採遠距為主、實體報備的教學模式。

潘文忠表示，教育部以新防疫規範與成大溝通後，成大方面決定一開學就進行實體教學，僅極少部分學生（如尚未回來的境外生）採線上教學。

潘文忠說，大專校院學生一旦確診，教育部希望他們返回家裡隔離，但會補貼他們搭乘防疫計程車返家的費用。同時，目前全國各大學共準備了3500家照護宿舍及3800間隔離宿舍，讓無法返家的學生或境外生居家照護或隔離時使用。