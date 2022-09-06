【LIVE直播】次世代疫苗9月底開打！指揮中心最新說明｜2022.09.06

中央流行疫情指揮中心公布，今天新增3萬6393例本土個案、314例境外移入、21例染疫死亡。指揮中心發言人莊人祥表示，本土病例和上周二相比增加5215例，上升16.7％。

本土個案分布以新北7795例最多，台北4606例、台中4574例、桃園3588例、高雄2894例、台南2183例。另新增49例中重症個案，其中33例中症、16例重症，無新增兒少重症個案。

新增21例新冠肺炎死亡個案，包括一名青少年個案。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，16歲少女有慢性神經系統疾病，長期臥床，未接種疫苗，8月22日快篩陽性確診，8月27日因為肺部有蜂窩性組織炎至急診住院，檢查發現有肺炎，經治療後仍然病況惡化，於9月2日死亡，死因為肺炎及新冠病毒感染。

指揮中心統計，國內累計14例青少年重症個案，以肺炎8例最多，都有慢性病史，其餘為3例MIS-C、2例共病、1例心肌炎；青少年重症個案目前累計5例死亡，分別為4例肺炎和1例心肌炎。

羅一鈞說明，近來本土疫情升溫，口服抗病毒藥物開立數量再創新高，昨天共開出6827人份，分別為5470份倍拉維（Paxlovid）和1357份莫納皮拉韋（Molnupiravir），是6月27日以來最高紀錄，當時是9187人份；目前藥物存量都還足夠，有3個月以上的存量。