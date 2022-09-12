本土疫情升溫，目前國內採購莫德納BA.1雙價疫苗，預計首批300萬劑將在月底到貨。至於BA.5雙價疫苗審查進度，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，根據莫德納和BNT的回覆，都預計在9月下旬會提供BA.5雙價疫苗審查資料。

國政基金會永續發展組召集人陳宜民日前表示，日本正在審查BNT和莫德納的BA.5雙價疫苗，衛福部長薛瑞元今天上午表示「日本收到的是初步資料，台灣也是」似乎透露國內已經收到相關資料。王必勝下午說明，已於上周四收到BNT部分臨床前資料，但還不足以展開EUA審查，「我可以明確地說，我們和日本也是同步的。」

王必勝指出，根據莫德納公司的回覆，目前並未提供BA.5雙價疫苗審查資料給美國之外的任何國家，預計9月下旬才會提供資料給美國以外的國家進行審查；BNT方面，預計9月下旬會再補充其他資料給台灣。

最新刊登在英格蘭期刊的研究顯示，打完第3劑之後，對抗BA.5的抗體效價每隔一個月就會下降25％，5個月後幾乎等於零。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指說明，由於BA.4、BA.5有免疫逃脫，接種完第3劑後中和抗體的保護效果下降較快；目前ACIP討論的兩階段對象主要是考量染疫風險高低、職業等，希望能讓前幾批疫苗發揮最大保護效疫，至於50歲以下無慢性病的中壯年族群，不排除納入第三階段，但還待後續疫苗到貨狀況比較明朗後，再請ACIP做進一步討論。

另外，ACIP日前開會決議，縮短青少年及成人第3劑間隔，從5個月縮短為3個月。但疫情逐漸升溫，有家長希望能提早讓孩子接種第3劑。指揮中心發言人莊人祥指出，上次ACIP決議中並未包括5到11歲幼兒，我國和美國CDC都建議該年齡層第三劑需間隔5個月，未來將請ACIP參考各國文獻和最新經驗來討論。