美國「特別競爭研究計畫」（SCSP）於美東時間9月16日舉辦「2022年全球新興科技峰會」，我國科會主委吳政忠以預錄影音方式發表致詞演說指出，今日的台灣已藉由農業、數位及醫療等科技協助許多國家發展，回饋國際社會；台灣的經濟發展奇蹟，來自於「信賴」二字。

「2022年全球新興科技峰會」以未來地緣政治、未來民主、未來創新、未來技術平台及未來軍事衝突等五大議題為核心，邀請白宮國家安全顧問蘇利文、美副國務卿雪蔓及副國防部長希克斯等代表美國政府發表專題演講。

美聯邦眾院議長裴洛西、參院多數黨領袖Chuck Schumer、前國務卿賴斯、季辛吉、前白宮國安顧問H.R. McMaster、前副國安顧問Nadia Schadlow、前副國防部長Bob O. Work、前美駐中大使洪博培等重量級人士均以實體或線上與會。

吳政忠應邀預錄影片發表演說，說明台灣推動科技及民主成果，係全球新興科技最可信賴之夥伴。駐美國台北經濟文化代表處蕭美琴大使也應邀實體出席會議。

吳政忠表示，台灣以支持人文價值、民主與自由之方式，不斷強化韌性與推動科技發展，已由早期受惠於美國等理念相近國家之經濟援助，一路透過推動民主及發展科技，蓄積厚實能量，創造經濟奇蹟並成為舉世聞名的「堅韌之島」。今日的台灣，也已藉由農業、數位及醫療等科技協助許多國家發展，回饋國際社會。

吳政忠並強調，台灣的經濟發展奇蹟，來自於「信賴」二字。未來將利用我國在半導體及資通訊產業優勢，推動人工智慧、網路安全、太空產業、精準健康及淨零科技，以至未來6G通訊等新興科技，發展台灣成為下世代科技發展的重要基地，並成為國際間堅實可信賴的夥伴，達到以科技創新應用提升全人類福祉的目標。