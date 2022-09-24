民進黨黨慶音樂會24日在台中市登場，黨籍新北市長參選人林佳龍上台宣講18歲公民權。(馮惠宜攝)

民進黨創黨36年黨慶活動下午在台中國際展覽館登場，包括蔡英文總統、副總統賴清德及前副總統陳建仁、行政院長蘇貞昌等府院黨巨頭齊聚，現場湧入上千支持群眾。活動由立委林靜儀開場，新北市長參選人林佳龍致詞時強調，民主的進步是一棒接一棒，呼籲支持者11月26日選舉要「一票顧家鄉、一票挺未來」。

林靜儀指出，民主的演化不叫「交棒」，民主工作不是誰交給誰，而是要邀請民眾一起往前走，台灣歷經野百合學運、野草莓學運及太陽花學運等，讓民主歷程逐步獲得推動；今年底的18歲公民權修憲複決相當重要，因為青年是領導國家走向未來的重要力量。

林佳龍表示，黨外人士在1986年以「選舉後援會」的名義集結於圓山飯店，由現任立法院長游錫堃主持突擊發起組黨，民主進步黨終於誕生，但這只是開始，民進黨組黨後又花了10年歲月，才完成民主轉型的壯舉，他在這轉型過程中完整見證、參與台灣民主化過程。

林佳龍強調，年輕人充滿理想，站在為社會著想的角度發聲，他們不僅在校園中爭取學生自治與言論自由，更走出校園推動農運、社運與工運，這股力量會流成野百合學運，終結台灣萬年國會局面，正式啟動台灣民主化，也因此，年輕人的聲音必須被聽見、他們的主張必須被實現，應該讓更多年輕人參與國家改造。

林佳龍說，民主要永續，必須不斷順應時代潮流與社會需要，年底除地方選舉，還有18歲公民權修憲案複決，是台灣首次進入憲政複決修正案，具有歷史意義，可讓台灣成為更正常的國家；除了棒球，台灣民主也不能輸給日本、韓國，民主必須棒棒傳承，呼籲民眾11月26日當天一起做台灣民主最大後盾。