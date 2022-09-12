竹縣＋823，17日婦幼館開設接種站。(羅浚濱翻攝)

中央12日公布新竹縣新增823例確診案例，分別為405名男性、418名女性，年齡分布在0歲至94歲，12歲以下116名、65歲以上93名，18歲至64歲青壯年佔6成6。目前新竹縣居家隔離1142人，居家照護列管4112人，今年累計確診人數151989人。

新增確診者分布在竹北市354例、竹東鎮155例、湖口鄉83例、新豐鄉49例、新埔鎮56例、關西鎮41例、芎林鄉31例、橫山鄉9例、寶山鄉21例、北埔鄉11例、峨眉鄉2例、尖石鄉4例、五峰鄉7例，均安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

衛生局指出，17日上午8時30分至11時40分，由大安醫院醫護團隊在新竹縣婦幼館開設社區接種站，提供18歲以上莫德納及BNT疫苗各200位名額、出生滿6個月到5歲嬰幼兒莫德納及BNT疫苗各200位名額，開放線上預約，另外現場也提供隨到隨打各50名。

竹縣疫苗地圖：

https：／／prevention.hcshb.gov.tw／Covid19_Consultation.aspx？n=1007＆sms=9996

竹縣疫苗預約入口網：

https：／／prevention.hcshb.gov.tw／News.aspx？n=1060＆sms=10068

6個月以上莫德納疫苗合約院所查詢：

https：／／prevention.hcshb.gov.tw／News.aspx？n=1040＆sms=10033

6個月以上 BNT 疫苗合約院所查詢：

https：／／prevention.hcshb.gov.tw／News.aspx？n=1057＆sms=10066

大安醫院疫苗預約入口網：

https：／／www.da-professional.com／da／v／index.html

新仁醫院預約網址：

http：／／www.sinren.com.tw／？page_id=5091