慈濟慈善事業基金會執行長顏博文近日首度透露2021年購買疫苗的內幕，引起各界議論。民進黨台北市長候選人陳時中今（12）日上午赴萬華廣照宮參香，與當地人士座談時直言「說我在擋疫苗，我覺得這個腦袋有問題！」

陳時中今日前往廣照宮參香，接受媒體採訪時被問到BNT疫苗採購一事，他指出當時的做法都合法、合規；至於拆下「復必泰」字條，陳也說只是進貨後在機艙裡面做相關整理，「我想都沒有什麼說謊的問題」，還提到他與證嚴法師曾視訊、共進早餐等，大讚對方相當親切。

訪問結束後，陳時中進入廣照宮內與當地人士、議員等人會談，脫口「你說我在擋疫苗，我覺得這個腦袋有問題！」「你看我是瘋子嗎？」等話，全都透過麥克風播到宮廟外，讓現場媒體相當錯愕，待陳時中離開時馬上向他進行確認。

陳時中強調，對於疫苗能否早一點進來台灣，他是台灣數一數二著急的人，且自己是疫情負責人，疫苗越早進來台灣對他越有利，因此絕對不可能擋疫苗；媒體再追問，是否有說「腦子有問題」等話，陳時中則回應「當然啊，這麼簡單的道理！」