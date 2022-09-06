昨天四川瀘定地震，至今已有30人不幸罹難。這實在讓人悲痛。我們哀悼。

四川今年大旱，被迫限電。之後是山火。然後，疫情反覆不得不封控。現在遭遇地震。在各種天災疊加的壓力下，四川，真的辛苦了。

疫情飄忽，讓許多過去的日常，變成非常艱難。對未來的計畫，也有那麼一點不確定。總怕疫情突然就來。計畫就趕不上變化。

大旱、地震、山火跟疫情是天災。我們只能盡一切可能應對。面對疫情，社會跟經濟都得因為動態清零付出成本。但，這顯然是不得不，必須做的最好選擇。

台灣作為一個小島，沒有完全躺平。執行的，是比大陸寬鬆的不完全躺平防疫。但即使人民口罩不離口，即使打了歐美疫苗，也有隔離政策，只是不是很嚴格。但是台灣從今年4月到9月初的現在，新冠死亡已經破1萬人。這都是號稱死亡率極低的奧秘克戎。或更新的變種。到現在還是每天幾十個人死亡，數字繼續疊加。講到經濟，台灣的內需市場，更陷入蕭條。

台灣的醫療環境，在亞洲是前段班的。大陸人口是台灣的60倍。許多地方的醫療條件，非常不夠。那麼，想想看，不用完全躺平了。只要大陸放寬到台灣的寬鬆程度。那麼，台灣死亡是1萬加。大陸會是100萬？或是200萬加？甚至在醫療量能擠兌時，會是怎樣更可怕的狀況？那樣的悲慘，會造成多大的痛苦，我也很難想像。這並不是沒有根據的推想。有台灣的例子擺在那裏。

但各種天災，包括疫情。仍然要求我們要追尋所有的手段，來幫助人民抵抗疫情，跟疫情給我們的各種傷害。除了疫苗、西藥跟核酸之外，我們是不是有其他武器？

從新冠疫情一開始，中醫就參與救治。不過，可以看到，中醫仍然沒有被100%認可。包括各地報告的，中醫預防新冠的能力，是不是可以得到驗證？甚或其實已經驗證，但卻沒有被宣傳推廣？輝瑞新冠特效藥，已經證明是個昂貴的笑話。台灣新冠患者，人人苦求中藥治療。那麼，我們能不能改變思路？中醫治療新冠的果效，是不是被充分看見了？能不能為中醫治療新冠，掃除更多障礙？中醫的治療與預防，是不是有可能讓在面臨新冠這個難纏的敵手時，有更主動的武器？

新冠疫情，讓我們看到，西方醫藥產業的產業鏈，在世界各國，是何等財大氣粗。對處理疫情的走向，包括學術界跟醫療體系，甚至輿論，都嶄露了控制的能力。所以，我們要警醒。

世界各地，包括美國自己，天災、疫情不斷之下，美國對中國下手，也絲毫不會放鬆。甚至加快進攻的腳步。科技的制裁，對中國全方位的網路攻擊，對台獨的支持，對新疆的汙衊，對疫情的栽贓。我們要放棄幻想，準備戰鬥。（作者為作家）

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