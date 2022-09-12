養生食譜新書《五行養生 健康好食》作者吳珮甄，因為自身家人癌末，經西醫化療電療後，病情惡化，評估只剩一個月的生命。因此開啟學習自然療法-阿育吠陀、中醫、營養學等專業。

吳珮甄表示，阿育吠陀源自古印度的傳統醫學，流傳已有五千年以上，是一套正式通過WHO認證、集結先人智慧的完整醫療體系。阿育吠陀強調，人的身體、心靈以及生存所需的能量都是由食物建構起來的，因此依照個人的體質、症狀選擇適切的飲食，比服用藥物更為重要。

吳珮甄表示，因為阿育吠陀強調人的身體、心靈以及生存所需的能量都是由食物建構起來的，故依照個人的體質、症狀選擇適切的飲食，比服用藥物更為重要。(照片/吳珮甄提供)

她認為，結合中醫的五行養生相生相剋的原理，指標式的食譜設計，讓身體的臟腑功能重新啟動。當中臍輪為第二個脈輪「自己的居所」，人體內在這個神聖居所，也是個人進行轉化的地方，可以達到自癒力的強化，並且提升免疫力。

吳珮甄從自身經驗融會出一套活用營養學的營養素知識，讓西方、印度、中國的醫學觀念，結合起來，運用在家人、養生客戶，以及更適合大家養生的食療料理，書籍收錄零廚藝也能上手的食譜，適合想學習養生食譜的人家中收藏一本。

吳珮甄活用營養學的營養素知識，讓西方、印度、中國的醫學觀念集結成一本書。(照片/吳珮甄提供)

台中公民里里長林京玲及克萊恩餐飲創業學院邱育廉都推薦本書，林京玲覺得要讓人改變飲食習慣，一時之間很難，需要多多宣導健康飲食。吳珮甄表示，這本書讓民眾學會透過食補養生，真正將預防勝於治療，用於生活日常三餐。這本書教民眾輕鬆煮出清爽無負擔的好味道，獨特的視覺系飲食搭配法，讓每一口都吃得到驚喜，學會這些養生食譜，人人都能成為養生健康達人。