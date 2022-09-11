民進黨台北市長候選人陳時中今天下午成立中醫師後援會，由中醫師公會全國聯合會理事長柯富揚出任總會長、台北市中醫師公會名譽理事長陳潮宗擔任後援會會長，近500位中醫師在現場高喊「凍蒜」。陳時中要對手不要小動作太多「博歹筊」，把白的說成黑的，並呼籲大家幫忙澄清，把正確的事情講出來。

曾任衛福部長的陳時中擁有眾多醫界的支持者，今天後援會現場擠滿人潮，陳時中進場時掌聲不斷，許多人爭相跟陳時中合照，衛福部長薛瑞元也現身力挺。

薛瑞元致詞時表示，陳時中過去在擔任衛福部部長任內，處理過很多艱難的法案與事件，像是推動中醫藥發展法。他肯定陳時中對於台北市的發展是一個正確的人選，從過去就可以看出陳是一個可以和平、細心、冷靜處理問題的領袖人物，未來台北的發展也需要有這樣的領導人物，才能夠將台北市的發展提升到國際級都市。

陳時中則提到自己在牙醫界與中醫界的好交情，強調中醫藥發展法在他的手中通過，他也肯定中醫師的同仁，在大家的努力下，建立中醫師在社會的形象，得到社會的肯定。

他說，未來他如果當選市長，會從基層開始，讓中醫師對市民的服務，可以更加落實，讓中醫藥能夠發展得越快越好，相信讓更多人得到中醫師的照顧，對社會的健康一定是一個很大的進步。

陳時中強調，他提出很多政策，像是都更、社會住宅、社會福利等相關政策，需要中醫師一同推動，向市民解釋有什麼好的福利政策，如果有意見，也可以即時反映，變成一個善的循環，讓我們可以把事情做對、做好。

針對這幾天清冠一號政策引發的討論，陳時中也在會中特別澄清表示，他不會，也不能去指導衛福部做任何事情，他跟薛瑞元共事多年，大家都心意相通，「我們要做對的事情，就是把人民的健康當作前提來思考」。

他也批評對手說，選舉的時候有競爭在所難免，但是不要小動作太多「博歹筊」，也不要把白的說成黑的，如果有人在抹黑，他拜託大家能幫忙澄清、撥亂反正，要把正確的事情講出來。