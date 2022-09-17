台北市長選戰膠著激烈，從9月初登記截止、正式開跑以來，在首都「三腳督」態勢中，以民進黨提名的陳時中陣營狀況最多，不僅民調欲振乏力，而且負面新聞不斷，屢屢傳出道歉澄清。其中尤以泛綠體系中各路悍將、側翼兵馬的爭相表現，造成的反效果、負聲量，形成最不可測的隱憂。

可以用三句話、三種狀態來形容現在綠營的表現：陳時中淪為傀儡、周玉蔻變成詭雷；民進黨則在首都催動一場升高仇恨值的毀滅戰！

此次台北市長選舉號稱是近20餘年來民進黨最有機會獲勝的一戰，綠營也的確卯足全力、資源與精銳盡出，為陳時中打造出總統級選戰的規格；但也正因如此，綠營各方人馬大舉進駐競選團隊，都想著分一杯羹或及早卡位，有時出手打偏或用力過猛，反而造成內傷，也就咎由自取，不足為怪了。

但這可就苦了陳時中，因為每個來助選的都是各有來頭，得罪不起，不過兩個禮拜，他就成了「道歉中」。從夜訪Gay吧拍下舔耳照，到訴求公廁普設免治馬桶卻引發「偷窺」爭議，再到臉書發宵夜文又被揭發盜圖風波，社會看不到陳時中有什麼正面政見，只見他不斷在「道歉中」，而且還是現在進行式。

過去陳時中在防疫領域擁有絕大的行政權，他說一、別人不敢也不准說二，如今到了全新且綠營「專家」很多的選戰領域，只能乖乖聽競選團隊的設計，絲毫沒有過去的霸氣自信。又為了爭取討好年輕選票，更是「老夫聊發少年狂」，像個傀儡一般，演起他本來就不熟悉的爛戲，裝出尷尬的笑臉，還得隨時為出包的劇情擦屁股，這叫他怎能不嘔？

更可怕的是綠媒名嘴周玉蔻，根本已成了一尊完全不受控的自走炮，甚至是一顆恐怖的詭雷！她愛亂放炮而自己膛炸也就罷了，偏偏她愈罵愈嗨卻引發公憤，結果是爽了她卻痛了民進黨的選情。起碼有兩件事足以印證其荒謬可怕：一是她揚言要重抖蔣萬安之父當年的緋聞，以此來「恐嚇」蔣萬安。姑不論那已是近30年前的老八卦，知之者早已知之，不知者如今又還有幾多想知？更何況此事與蔣現在選市長有何關係？這種心態與口氣，渾然不覺已引發社會極大反感，唯周自己竟不知？

二是周竟指慈濟功德會是中共的「同路人」，侮蔑慈濟功德會會員稱證嚴「上人」，是「自甘為下人」；對慈濟在大陸救苦救難的表現，竟說是為中共政權解決社會問題，種種令人匪夷所思的荒誕言論，羞辱的不僅是證嚴法師和廣大的慈濟會員，更是社會上存善心、做善事大眾的正念。

也難怪陳時中趕緊跟她軟性切割，但這件事之後，天曉得周玉蔻何時又會發作？更微妙的是，今年選情相對冷清，又普遍不看好民進黨，如今陳時中選情走疲，綠營極可能在三腳督的台北市行險，催動一場升高仇恨值、鞏固基本盤的毀滅戰！（作者為資深媒體人）