常有民眾緊張的拿著安眠藥詢問藥師：「會不會越吃越重？要怎樣才能停掉？」也有病人習慣每次看診時要求醫師多開一些胃藥及止痛藥，堅稱不吃就會身體不舒服。為讓民眾正確用藥，中醫大新竹附醫在9月17日世界病人安全日推出安全周活動系列講座，提出建立正確用藥5大核心能力，以及掌握中醫藥就醫用藥5原則，期望民眾能為自己和家人健康把關。

世界衛生組織將每年9月17日訂為世界病人安全日，邀集世界各國共同響應並採取病安行動。國內則於每年9月17日辦理響應活動，並訂定為全國病人安全周。中醫大新竹附醫今年度主題延續去年孕產兒安全，院長陳自諒希望能透過系列衛教宣導、互動活動保障孕產婦、新生兒安全及用藥安全。

藥劑科主任傅永輝也提醒，藥物並非一般商品或食品，不可以自行隨意服用，透過用藥安全衛教宣導，讓一般民眾建立正確用藥能力。像是民眾擔心安眠藥會不會越吃越上癮？習慣看診時請醫師多開胃藥及止痛藥，即使沒必要服用，這種情形算不算是成癮呢？傅永輝解釋，藥物是用來治療疾病的，如果非以醫療為目的任意使用，即使像胃藥這種看似無害的藥，也是一種藥品錯誤使用行為。

傅永輝建議民眾正確使用藥品時，無論服用中、西藥治療，建立正確用藥5大核心能力，包括清楚表達自己的身體狀況、看清楚藥品標示、清楚用藥方法和時間、做身體的主人以及與醫師、藥師作朋友。

另外，傅永輝也提醒民眾須掌握中醫藥就醫用藥5原則停、看、聽、選、用。停是停止不當看病、購藥及用藥行為，看是看病請找合格中醫師診治，並向醫師說清楚，聽是聽專業醫師及藥師說明，選是選購安全、有效中醫藥品，用是用中藥時應遵從醫囑、講方法。

中醫大新竹附醫表示，用藥是大家日常生活避免不了的事，透過病人安全周活動系列講座，除了重視治療成效且可避免錯誤使用藥物造成非預期的傷害，並加強教導民眾藥品正確保存方式，期望民眾能為自己和家人健康把關。