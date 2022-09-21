美時（1795）與比利時女性健康用藥大廠Mithra Pharmaceuticals, SA（MITRA）21日共同宣布，由Mithra研發的新一代口服避孕用藥EstelleR，已分別獲得台灣TFDA及香港衛生署藥物辦公室核可，將以ALYSSAR品牌名稱在亞洲市場行銷，預計2023年第一季可望於台灣市場推出，並於當年度在香港市場上市。

根據與Mithra合作協議，美時擁有台灣與香港之獨家經銷權，將負責此一品牌產品在目標市場後續上市銷售。據統計，該藥品在兩個市場的規模約近美金2,500萬、過去三年複合成長率約11％目標市場。

ALYSSAR是全球第一個使用天然雌激素合成類似物雌四醇Estetrol（E4），與合併最新一代的黃體素Drospirenone（DRSP）之口服避孕用藥，並已在全球多個主要國家包含美國、加拿大、澳洲、與多個歐洲市場成功上市。

雌四醇E4是一種人體在懷孕時會自然產生的一種雌激素，而在ALYSSAR中，此一雌四醇E4係由從植物中提煉出來的，再進行轉化合成。由於雌四醇E4獨特的藥理特性與作用機轉，被認為相對於現有的複合口服避孕藥，其治療風險應較低。ALYSSAR不但具有絕佳的避孕效果，也兼具安全性及耐受性。

在取得藥證後，美時將依照計畫時程依序在台灣及香港市場上市銷售。其中，2021年度台灣口服避孕用藥市場規模約為美金1,400萬元，目前以人工合成之乙炔雌二醇（Ethinyl Estradiol）為基礎之複合口服用藥為大宗；而2021年度香港口服避孕用藥市場則約美金1,100萬元。