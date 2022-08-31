中國大陸近日多地疫情頻傳，加上中秋節、大陸國慶節假期臨近，人員流動增加，疫情傳播風險不減，中國紀檢監察報今發文〈主張「躺平」防疫的人，應該看看這些事實〉，列舉國外的染疫和死亡數字為例，強調貫徹清零政策的重要性。

文章稱，據美國約翰斯霍普金斯大學8月29日數據，過去28天，日本累計感染人數超過575萬，位居全球第一，醫療系統陷入崩潰；在德國，「放開-收緊」反反覆覆，感染人數隨之時高時低，難尋理想策略；在美國，累計新冠死亡病例已超過104萬，防疫經濟雙雙失序，美國官方數據顯示，75歲以上老年人的死亡率是年輕人的145倍。非洲裔兒童的死亡率是白人兒童的2倍，印第安裔兒童是白人兒童的5倍。

文章抨擊，選擇「躺平」是對生命的漠視，「躺平」國家付出的代價在中國將是無法承受之重。「儘管Omicron帶來的重症比例有所降低，但中國人口基數大，再小的重症發生率都會帶來絕對數較大的病例。」清華大學中國發展規劃研究院執行副院長董煜表示，尤其是老人、兒童可能會面臨生命健康方面的更大威脅，對於任何一個負責任的政府，這都是不能夠承受的。

文章稱，與「躺平」形成鮮明對比的是，中國始終堅持嚴格防控。近期，多個Omicron感染超千例地區在較短時間內均實現了社會面新發陽性清零。8月10日，中國國家衛生健康委醫政醫管局監察專員郭燕紅在大陸國務院聯防聯控機制發佈會上表示，「這些成效的取得，根本上還是在於我們毫不動搖地堅持中央確定的『外防輸入、內防反彈』的總策略和『動態清零』總方針，採取科學嚴格的防控措施，以快制快，堅決控制疫情傳播」。

有觀點認為，「躺平」是為了經濟復甦，「動態清零」拖累經濟發展。文章反擊，事實恰好相反。2020年，中國成為全球唯一實現經濟正增長的主要經濟體；2021年，中國經濟總量達到114.4兆元人民幣，經濟增速在全球主要經濟體中名列前茅；2022年上半年，中國國內生產總值同比增長2.5％，二季度經濟頂住下行壓力實現正增長。

文章稱，反觀一些為「保經濟」消極防疫的國家，其經濟增長反被疫情嚴重拖累。近期有機構開展相關研究，將主要國家疫情應對模式分為嚴格防控、偏緊防控、被動防控、消極防控四種，測算其經濟損失。結果顯示，不考慮宏觀對衝政策影響，2020年至2021年嚴格防控模式下的經濟損失率為2.3％，偏緊防控、被動防控、消極防控模式下分別為4.7％、6.8％、8.3％，表明有效控制疫情經濟損失最小。

文章稱，各地抗疫實踐也一再表明，科學防控、精準防控才是最有效果、代價最小的防控。以更高水平、更小成本、更短時間控制住疫情，減小其對經濟社會發展、人民生產生活影響，以科學、精準、有效的防控策略保障經濟社會持續健康穩定發展，正是「動態清零」背後的慎重考量。

文章稱，堅持就是勝利，堅持才會勝利，堅持定能勝利。中秋國慶佳節臨近，人員流動增加，疫情傳播風險不減，更需從嚴從實從快把防控措施落實到每一個環節。不斷提高科學精準防控水平，一定能以最小代價實現最大防控效果，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。