中國信托文教基金會與台中國家歌劇院，自2021年聯手推出「音樂劇人才培育工程」平台有成，第一屆作品年底登場、第二屆初階勝出5部劇本讀劇演出，門票1天索取一空。歌劇院總監邱瑗6日指出，台灣原創音樂劇題材豐富多元，需經專業培訓成好製作；中國信託文教基金會董事長馮寄台表示，人才培育是重中之重的基礎工程，盼各界攜手為產業注入活水。

「NTT＋X中國信託－音樂劇人才培育工程」開創全新扶植模式，從孵育文本、媒合製作到售票演出，搭建起「一條龍」培育平台，脫穎而出作品還可獲百萬級創作獎金及製作經費，並登台演出。歌劇院在6日舉辦宣告記者會。

邱瑗表示，今年第2屆音樂劇人才培育工程計畫，第一階段5部勝出劇本，創作者平均僅約31歲，經邀請知名編劇暨導演羅北安、王希文及韓國編劇江南（KANG Nam）指導傳授，並由新生代導演加入帶領。她不諱言指出，小劇場演出成本很高，就算滿座，票房回收率不到20％，感謝中國信託文教基金會支持投入培育人才平台，攜手奠定人才孵育基地。

邱瑗分析，去年與今年徵件獲選作品，在題材及劇種風格截然不同，去年有懸疑、黑色喜劇、AR（擴增實境）及VR（虛擬實境）等；今年則出現影集式音樂劇、大時代的描寫及懷舊風，其中，《手》以隱喻式手法探討戰爭，而《十五分鐘明星》則描述社群媒體YouTuber爆紅現象；《紀念日》有傳統及現代音樂混合風格。

馮寄台則表示，台中國家歌劇院整合各界資源、引進頂尖師資，創造豐碩成果，很高興看見有音樂劇演員演而優則「寫」，斜槓當編劇。近年，台灣音樂劇市場熱鬧滾滾，但要維持熱度、永續發展，「人才培育工程」絕對是重中之重的基礎工程，期盼各界一起搭橋鋪路，培養多元人才，為產業注入活水。

「NTT＋X中國信託－音樂劇人才培育工程」第一屆遴選5部作品，經培育舉辦讀劇演出後，再精選《三胞胎的我在完成夢想之前死掉了》及《遺憾計畫：Project R》兩劇作，歷2年培訓，將在今年底於國家歌劇院小劇場演出。

第二屆第一階段遴選出5部劇本，包括《十五分鐘的明星》、《手》、《日晷》、《紀念日》及《請聽神明的話》，將於10月21日至23日在歌劇院角落沙龍舉辦讀劇演出，在9月1日開放報名，5場票券當天即被索取一空。