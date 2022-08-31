全球汽車電子、車用晶片發展備受關注，SEMI預估到2028年，全球汽車電子市場規模將突破4000億美元，年複合成長率達7.9％，SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸指出，汽車科技的發展，勢必是朝向智慧化及電動化方向前進，從引擎到電源晶片，相關製造仰賴半導體晶片以及相關電子零件的需求日漸提高。

曹世綸說，協助台灣業者加速市場開發，SEMI將持續積極廣納全球資源、連結汽車產業鏈，以有效平衡車用晶片的有限產能，優化供需兩端、強化供應鏈韌性。

SEMICON Taiwan 國際半導體展首度於今年推出「全球汽車晶片高峰論壇」，將於9月14日攜手經濟部與福斯汽車、電裝 (Denso)、佛吉亞 (FORVIA Faurecia)、博世 (BOSCH)、鴻海科技集團、英飛凌 (Infineon)和瑞蕯 (Renesas)、日月光半導體等國際級企業，以「晶片，驅動汽車產業顛覆式創新」為題，鏈結全球車用半導體與汽車產業生態圈，探討產業發展趨勢與車用創新智能解決方案、掌握新世代商機。

經濟部部長王美花表示：「台灣是全球半導體最重要的製造基地之一，匯聚全面的產業供應鏈，一直以來充分支援著各國的半導體設計與製造需求，與各國合作形成緊密互惠互利的國際生態圈，也造就了現今證實最有效的生產模式。經濟部藉由擔任SEMICON Taiwan 2022 全球汽車晶片高峰論壇的指導單位，盼與SEMI攜手整合台灣供應鏈資源，全力推動產品開發及創新技術進程，藉以繼續鞏固台灣之於全球的關鍵地位。」