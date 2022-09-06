美國聯準會放鷹，台股被當提款機，2022年已被外資賣超破1兆元新台幣。金管會證期局副局長高晶萍6日指出，截至2022年8月底，外資累計賣超台股1兆71億元，單月淨匯出14.54億美元（約447億新台幣）也創下近11年第五大量，不過，高晶萍表示，投資台股長期要看基本面，目前台股基本面持穩，金管會將持續注意總體經濟、台股表現，必要時採取相應穩定措施。

據證期局統計，2022年前八月外資累計賣超台股達新台幣1兆71億元，其中買進台股約14兆元、賣出約15兆元，8月單月淨匯出14.54億美元，是從2011年至2022年以來的第五大淨匯出量，今年至八月底止累計淨匯出167.03億美元，目前存量累計匯入達2,128.94億美元，已創2020年12月以來近20月低點。

不過，高晶萍表示，投資台股長期要看基本面，目前台股基本面持穩。2022年7月上市櫃單月營收達3.45兆元、較去年增加6.73％，前七月營收24.06兆元更較去年成長10.41％，而台股本益比至2022年七月底是10.92倍，現金殖利率達4.71％、加股票股利更達4.89％，基本面穩健。

對於外資持續大量流出，金管會已分三波祭出措施。包括：7月14日已發布新聞稿提醒上市櫃公司實施庫藏股，目前已有89件，當中30件執行中（上市17件、上櫃13件），預計最大買回金額149.16億元，將滾動檢視。

7月25日「放寬信用交易追繳差額之抵繳擔保品範圍」，另外，8月29日證交所也發布新聞稿提醒投資人理性股市行情變化，關注上市櫃基本面資訊與市場變化、注意風控。

高晶萍指出，近期在通膨升溫、聯準會升息、地緣政治動盪因素下，全球股市波動，呼籲投資人要回歸基本面，金管會將持續注意總經、台股表現必要時採取相應穩定措施。