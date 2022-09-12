中秋三天連假結束後首開盤，台股今（12日）以14711.34點開出，上漲逾100點，隨後漲幅持續擴大，上漲逾230點，權值股台積電漲12.5元，觸及487.5元，聯發科漲14元，觸及637元，航運萬海及陽明上漲超過1%，各族群表現皆強勢。

台股上周五（8日）上漲173.37點，收在14583.42點，成交值為1722.83億。三大法人外資及陸資賣超，投信、自營商買超，合計賣超0.57億。自營商買超3.22億，投信買超21.31億，外資及陸資賣超25.1億。

周五美股四大指數皆收紅，道瓊大漲377.21點（或1.19%）至32151.71點，那斯達克指數漲250.21點（或2.11%）至12112.31點，標普500指數勁揚61.18點（或1.53%）至4067.36點，費城半導體指數也上漲63.59點（或2.39%）至2721.77點。