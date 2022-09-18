今年1到8月，外資賣超台股已破兆元台幣，為亞洲資本市場之最。(圖/財訊提供)

根據《財訊》報導，台灣時間9月1日中午12時3分，金門駐守部隊首度擊落一架入侵獅嶼限制水域的中國無人機；美國財經網站彭博卻不等閒視之，立即撰文指出這正是台灣與中國「地緣政治風險升級」的鐵證。

《財訊》報導指出，自俄烏開戰後，台灣不僅被指為下一個戰爭熱區，也讓外資持續撤出台灣資本市場，今年1到8月，外資賣超台股已破兆元台幣，為亞洲資本市場之最。

「我的外資券商朋友們，今年都有很深的無力感；不管台股半導體、生技、金融，體質、前景再好，客戶就是叫你撤出大中華區。」寬量國際執行長李鴻基，接受《財訊》採訪時坦言，台海地緣政治風險已成為基本面的一環，基金經理人也無法決定買賣，而是拉高到投資長層級的整體配置決策，也因此即便台灣上市櫃公司家數持續增加，但是近年機構法人評論台股的次數卻是持續減少。

「如果你是美國或歐洲退休基金的投資總監，動不動就在彭博、CNN上看到美中台軍機、軍艦闖進彼此領海、領空的新聞，不只會把錢撤出中國，也一定會減碼台灣。」他說。

《財訊》報導指出，李鴻基觀察，過去偏好投資台股的外商，通常都是衝著超過四%的現金殖利率而來。但是今年以來美元升值、美國升息，十年期美債殖利率預計將回到四%；而台股還有地緣政治的風險，高殖利率的誘因就顯得微不足道。

也因此，《財訊》分析，企業必須更主動地對外說明風險分散計畫。9月下旬，證交所與寬量國際將舉辦第12屆台灣CEO Week，61家台灣企業將說明如何應對台海政治僵局。據了解，機構法人不會赤裸裸地提問：「台海要是發動戰爭怎麼辦？」而是「聽說你的客戶（品牌商）叫你分散風險，你的策略是什麼？」或者質疑，「往東南亞移動後，還有下一步嗎？」

李鴻基認為，不同產業與企業都各有其利基市場與政治經濟考量，只要能對外好好說明清楚，正是展現企業風格的最佳時機，「台灣公司股票當然在台灣掛牌最好，但生意是有腳的，能往最有利的地方移動，這是台商一直以來最擅長的事，如果他們不思考這些事情，反而就不像台商了。」