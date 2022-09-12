小編今天（12日）精選5件不可不知的國內外財經大事。晶圓代工龍頭台積電3奈米如期在下半年進入量產，2奈米研發超前部署，除了是台積電第一個奈米層片（Nanosheet）的環繞閘極（GAA）電晶體架構製程，也會是業界首度採用高數值孔徑（High-NA）極紫外光（EUV）微影技術的先進製程節點，進度可望超前三星及英特爾。

【1】台積電２奈米進度超前

台積電預計在竹科寶山二期興建Fab 20超大型晶圓廠，將成為2奈米生產重鎮。台積電Fab 20廠區將分為第一期到第四期、共興建4座12吋晶圓廠，預計2024年下半年進入風險性試產，2025年進入量產。台積電2奈米將首度採用奈米層片GAA電晶體架構，技術開發進度符合預期。

【2】台積將除息 可望上演秒填息

晶圓代工龍頭台積電15日除息，每股配發2.75元，台股喜迎中秋節後大禮包，市場瞄準台積電評價面、基本面、題材面三大利多匯聚，「秒填息」行情具期待感，買盤卡位行情可望在節後立刻報到，回歸台積電收復500元、加權指數挑戰「萬五」大關的反攻格局。

【3】13檔投信力挺 連買逾萬張

內資就是愛台股！投信連55日買超台股，集中火力敲進績優大型權值龍頭股，計有13檔連20日以上買超、累計各達1萬張以上；其中，對台泥（1101）及大聯大（3702）二檔個股同步買超55日，與整體連買台股刷新同樣紀錄，更屬難能可貴。

【4】旺季到 11檔解封概念股上攻

中秋節長假過後，台陸美都將進入消費高潮，尤其10月台灣迎來解封利多，11檔內銷食品、觀光飯店旅遊、航空股在節前率先表現，股價表現亮眼，秋節後時序將進入9月中旬，具有業績題的的解封概念股看漲。

【5】藥證、解盲關鍵期 生醫業暴衝

經濟衰退陰霾持續籠罩科技業，但台灣生醫業下半年起卻進入好光景的大拐點，共信-KY大陸藥證聽牌，台康生乳癌相似藥、高端腸病毒疫苗可望取證，北極星-KY、中裕新藥三期臨床解盲，美時、保瑞、藥華藥業績三級跳，宣示生技業利多頻傳的旺季來臨。