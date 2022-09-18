規模6.8強震 台電核電機組正常運作、台積電南部廠區第一時間疏散 15:102022/09/18 中時 王莫昀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台積電南部廠區 無塵室第一時間疏散。（示意圖／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東池上14點44分，再度發生苪氏規模6.8強震，全台有感，最大震度為6級，台電表示，目前核電廠運作正常。 台積電表示，照台積公司內部程序，南部廠區有部分無塵室人員第一時間進行疏散以確保安全。工安系統等皆正常。 台東地牛翻身 規模6.4全台有感 餘震連連 規模5.9餘震 氣象局：有助能量加速釋放 電力大數據顧長者 台電新商機 #台東 #台電 #台積 #廠區 #無塵室 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台東爆6.8強震 美、日發布海嘯警報 沖繩海嘯恐達1公尺 15:122022/09/18 國際 台東連三震！中捷急發警報 暫停營運1小時 15:082022/09/18 生活 餘震不斷傳災情 高雄5人受困電梯待救 部分地區停水停電 15:302022/09/18 生活 用電量預測產線熱度 再攻B2B服務 04:102022/09/18 財經焦點 花蓮高寮大橋斷裂影片曝光 橋面斷成數截 15:292022/09/18 生活 台東6.8強震全台有感 饒慶鈴曝最新狀況 15:542022/09/18 政治 1分鐘連2震！台東規模4.5、4.9地震連發 花東震度4級 10:102022/09/18 生活 6.8強震台鐵出軌 花蓮東里站雨棚倒塌撞擊列車 15:142022/09/18 生活 內政部宣導睡覺遇強震措施 網友歪樓嘲諷「答案跟高房價一樣」 13:122022/09/18 政治 強震釀走山畫面曝光！成功橘子山、台9線坍方 台11線橋也龜裂 15:392022/09/18 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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