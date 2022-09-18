台東池上14點44分，再度發生苪氏規模6.8強震，全台有感，最大震度為6級，台電表示，目前核電廠運作正常。

台積電表示，照台積公司內部程序，南部廠區有部分無塵室人員第一時間進行疏散以確保安全。工安系統等皆正常。

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