今年NB/PC業者的高庫存逆風還要維持多久？瑞信亞洲科技論壇(ATC)今天記者會上針對市場關注的個人電腦和硬體領域，作出分析。瑞信指出，今年個人電腦面臨相當大的逆風。估計，在主要下行壓力的影響下，2022和2023年全球個人電腦出貨量將分別年減12.5％和2％，至3億和2.94億台。這些壓力包括當前通膨和升息環境下，主流消費需求大幅放緩、俄烏衝突、以及商業和遊戲需求首見下滑。整體個人電腦的出貨量仍將比2019年疫情前的2.621億台高出12％至15％。至於個人電腦的平均銷售價格預計在短期內仍持續上升，主要因為高端消費和商業領域在通膨上升時的表現相對出色。

瑞信進一步指出，部分零組件的價格將在今年內持續面臨進一步下行壓力，包括顯示器和DRAM價格分別已年減50％和20％。為了在供應鏈和地緣政治不確定性的環境下確保供應穩定，瑞信觀察到中國上下游零組件次產業出現庫存堆積的現象。其中，下游硬體次產業的庫存水位特別高，可能會對今年下半年的全球供應鏈構成直接影響。

瑞信中國科技和電信產業研究主管王曉瓊分析：「中國製造商供應全球近50％的監控攝影機和智慧型手機，以及三分之一的電腦、伺服器及通訊設備。由於中國這些電子次產業在全球的市占率極高，將會拖累全球硬體產業的表現。考量疫情導致消費需求疲軟，以及全球總體環境的挑戰，我們預計中國的庫存問題將持續到2022年第四季或更久。」