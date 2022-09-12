《韓股》韓國股市12日休市一天 07:372022/09/12 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 適逢中秋假期，韓股12日休市1天，13日正常交易。 《港股》香港股市12日休市1天 庫克：賈伯斯會為蘋果感到驕傲 勝大盤 平衡型台股基金抗跌 #韓股 #12日 #休市 #韓國股市 #適逢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸地方財政惡化 催債聲四起 04:102022/09/12 全球財經 迎車市旺季 題材熱度高 麗清元晶 需求強勁 04:102022/09/11 產業特刊 颱風梅花直撲 估日本石垣島傍晚進入暴風圈 12:392022/09/11 國際 19檔台股平衡基金 近月勝大盤 04:102022/09/12 投資理財 開藍營第一砲！許淑華17日成立南投縣長參選人競選總部 03:312022/09/11 政治 多空轉折點現形 瑞士法郎為國際匯市指路 23:062022/09/11 財經 動保處線上教你照料毛孩 答題抽禮券 13:092022/09/10 生活 企業獲利佳資金湧 外資按讚 04:102022/09/12 投資理財 產經解析－大陸市場仍蘊藏投資機會 04:102022/09/11 全球財經 梅花颱風挾雨來襲 桃園市復興區3里停課不停班 03:592022/09/12 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。