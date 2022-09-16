國際股市仍因高通膨的升息壓力，對經濟動能放緩擔憂，顯現波動頻頻，近一季全球主要股市漲跌互見，但印度股市表現相當亮眼，近三個月Sensex指數大漲14.52％，居主要股市之冠，連動印度股票相關基金在數百檔的海外股票基金中，前十強就占七席，後市值得多加關注。

群益印度中小基金經理人林光佑表示，過去一個月印度股市持續上漲，帶動盤勢上揚的主因包括通膨持續走跌，內需持續增溫，外資也轉向回補印度股市，自7月由賣轉買後，8月及進入9月後仍持續買超，內資也維持淨流入，使得印度股市資金動能強勁。

後市因印度經濟基本面仍穩健，製造業PMI連續14個月維持在50以上，製造業景氣保持強勁，近月通膨數據逐漸下滑，企業展望維持正向，加上時序來到傳統節慶旺季，將帶動相關需求，相對有利股市表現。中長期來看，由於印度結構性增長依舊維持強健，且官方對經濟轉型與改革政策方向未變，投資前景仍值得期待。

林光佑認為，印度投資布局方面，現階段總經面呈現外冷內熱狀況，內需產業可望有較佳的表現，後續相對看好產業，包括受惠於政府推動「印度製造」政策，增加基建投資工業基建股，疫後遞延消費持續發酵，節慶旺季來臨可望被帶動的耐久財消費股，都市化發展加速，剛性需求仍高的房地產股，均可持續關注。