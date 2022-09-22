中央銀行第三季理事會發布最新的今年經濟成長率預測值，從6月的3.75％下修為3.51％，及CPI（消費者物價指數）年增率估值，從6月的2.83％上調至2.95％，另明年經濟成長率預測值為2.9％，及明年CPI年增率為1.88％。

楊金龍表示，今年中以來隨國內疫情受控，民間消費顯現回溫，但全球景氣擴張力道趨緩下，終端需求跟著降溫，部分廠商調整庫存，台灣出口成長動能減緩，民間投資也趨保守，因此下修今年經濟成長率預測值為3.51％。

勞動市場方面，疫情對勞動市場的影響趨緩，本今就業人數年增0.29％，失業率因季節性因素而上升至3.78％，但經季節調整後失業率為3.68％，已回降至本年4月國內疫情升溫前水準。

展望明年，楊金龍指出，隨內需服務業景氣復甦，有助提升就業與薪資，民間消費可望持續增加，但全球景氣降溫，將抑制台灣出口與投資成長動能，央行預測明年經濟成長率為2.9％。

近月隨國際原油及穀物價格回跌，且國內蔬菜價格下跌，國內CPI年增率回降，至8月為2.66％，至於不含蔬果及能源之核心CPI年增率則略降為2.73％。今年1至8月平均CPI年增率為3.1％，核心CPI年增率為2.49％。隨國際原物料價格下跌及比較基期墊高，國內CPI年增率可望緩步回降，央行預測今年CPI及核心CPI年增率分別為2.95％及2.52％。

明年全球供應鏈瓶頸可望逐漸紓解，國際機構預期原油等原物料價格走跌，楊金龍說明，央行預測明年CPI及核心CPI年增率分別回降為1.88％及1.87％。近月銀行體系超額準備約600餘億元水準，今年1至8月全體銀行放款與投資年增率及日平均貨幣總計數M2年增率分別為7.77％及7.66％，隨央行緊縮貨幣政策，長短期利率走升。