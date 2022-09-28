澳洲統計局28日公布，8月零售銷售月增0.6％，不僅高於市場預期的0.4％增幅，且連續八個月成長。年增率則高達19.2％，創下該調查39年成立以來次高。市場預期，這將使得澳洲央行（RBA）下周會議再度升息兩碼的機率升高。

《金融》8月M1B年增率上升為7.55% M2年增率下降為6.93%
央行最新經濟密碼出爐 CPI估2.95％、GDP為3.51％
8月房貸、土建融餘額年增率 雙降
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