澳洲統計局28日公布，8月零售銷售月增0.6％，不僅高於市場預期的0.4％增幅，且連續八個月成長。年增率則高達19.2％，創下該調查39年成立以來次高。市場預期，這將使得澳洲央行（RBA）下周會議再度升息兩碼的機率升高。