澳8月零售銷售月增0.6％ 連八月成長 20:542022/09/28 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲統計局28日公布，8月零售銷售月增0.6％，不僅高於市場預期的0.4％增幅，且連續八個月成長。年增率則高達19.2％，創下該調查39年成立以來次高。市場預期，這將使得澳洲央行（RBA）下周會議再度升息兩碼的機率升高。 《金融》8月M1B年增率上升為7.55% M2年增率下降為6.93% 央行最新經濟密碼出爐 CPI估2.95％、GDP為3.51％ 8月房貸、土建融餘額年增率 雙降 #零售銷售 #月增 #年增率 #次高 #澳洲統計局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 晶心科EPS年增率超狂 大摩再升目標價 21:522022/09/27 財經 第四季布局「S.T.A.Y.」四大主軸 非投資等級債有助收益率 21:152022/09/19 財經 央行下修今年經濟成長3.51％ 上調CPI年增至2.95％ 18:532022/09/22 財經 《金融》8月整體券商獲利月增7.27％ 前8月年衰退逾6成 08:392022/09/22 財經 大陸8月稅收微增 單月增幅負轉正 04:102022/09/19 產業財經 回疫前水準 8月餐飲營收史上次高 04:102022/09/24 財經焦點 《基金》成立來績效逾1000% 台股基金包辦 15:322022/09/27 財經 正新、聚陽展望明朗 法人愛 04:102022/09/23 證券．權證 黃舒衛：連續升息 澆熄房市資金行情！ 21:022022/09/22 財經 證交所董事會 通過視陽及展達二家上市案 18:372022/09/20 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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