受美國聯準會快速升息、俄烏衝突加劇等衝擊，市場持續震盪，投資氣氛降到低點。但瑞銀全球永續組合基金擬定經理人陳碩存28日指出，據美國個人投資者協會(AAII)的最新情緒調查顯示，看好未來6個月股價走向的受訪者僅17％，多數人選擇看空，但就過去經驗來看，危機入市勝率高，展望各國朝低碳轉型已成為不可逆的趨勢，背後擁有龐大投資商機下，目前低檔的市場，實為長期投資者進場的好時機。陳碩存表示，根據美國個人投資者協會(AAII)的最新情緒調查顯示，看好未來6個月股價走向的受訪者僅17％，多數人選擇看空，目前多頭與空頭間的占比差值，是自1987年以來第四高。而根據AAII自1991年以來的統計數據顯示，每當負面情緒達到如此極端程度時，在接下來的六個月裡，股市的平均正回報率為9％。再從美國個人儲蓄率來觀察，陳碩存指出，美國儲蓄率自2020年衝高到26%之後，如今隨著疫情好轉而開始下降，目前來到5.1％。若未來儲蓄率繼續維持低檔甚至是更低，就代表大家仍願意消費，加上勞動市場、非農就業數據也有不錯表現，顯示美國經濟軟著陸的機會較高。陳碩存表示，低碳、永續投資商機，已在全球掀起低碳轉型浪潮下，成為重要趨勢，因此如MSCI國際KLD400社會指數自2022年9月至今下跌5％，較MSCI 世界指數的-6％表現相對抗跌。陳碩存表示，為了在2050年前達成碳中和的目標，各國對企業課徵碳稅，預料將是一個必然趨勢，或是需要藉由交易獲得排碳的權利，排碳(碳權)未來將成為一個必備要求，因為排碳是需要付出代價(有貨幣價值)，預估相關法案未來也會陸續出爐。有鑑於未來市場主流發展趨勢，以及考量當前市場波動、操作難度大增情況，瑞銀投信指出，今年10月24日展開募集的瑞銀全球永續組合基金，便透過兩重機制達到三重保護。兩重機制是指以電腦（風險控管系統）搭配人腦（投資團隊）；電腦著重控制投資組合下檔保護與波動度，另搭配投資團隊的人腦所產生的投資長短期觀點，來進行部位的調整，達到24小時風險控管目標，同時可掌握市場可能的潛在上漲動力。另外，陳碩存也強調，這是瑞銀資產管理在台灣首檔複製海外高資產代操的台灣投信基金，同時以低成本、有彈性且獨家的瑞銀 ETF來進行全方面的投資組合管理，以低碳投資主題當作核心布局部位，掌握全球低碳轉型過程中的綠色商機。