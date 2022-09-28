全球節能減碳、追求碳中和，品牌客戶對於綠色產品需求穩增長，遠東新（1402）化纖總部代總經理范欽智28日表示，環保回收產品價格比傳統原生產品價格高30％，遠東新將持續增加產能。今年環保回收產品會占化纖營收占比達兩成，明年要增加到三成，這有利營收、獲利的提升。

2022台北紡織展（TITAS）10月12日開展，遠東新今年延續永續、創新主軸，28日搶先推出系列新品，應用面涵蓋食衣住行育樂。

范欽智指出，市場趨勢、品牌廠商需求強勁，環保回收產品相對較不受大環境、產業景氣影響，訂單能見度看至2023、2024年都沒問題。

遠東新已定下目標，2025年綠色產品占全產品比重達30％、2030年減碳40％，2050年達成淨零排放目標。遠東新指出，追求成為全球綠色供應鏈領導者。

目前遠東新的綠色產品中的環保回收聚酯長纖產能、以及 海洋回收聚酯產能都是全球第一、再生酯粒(R-PET)則是全球第二。

其中的R-PET產能，遠東新去年是32.4萬噸，為提升產能，遠東新的陸海空廢棄物回收計畫已在進行，其中陸上是廢棄寶特回收、海是回收海洋中的廢棄塑膠等、空則是透過碳補捉技術回收排放的碳廢氣轉化為R-PET。

根據遠東新的產能擴充計畫，未來擴建據點將包含日本、美國、大陸、越南等地。預計2025年達到87萬噸、2030年產能將可衝高到150萬噸。

相對於環保回收綠色紡品的景氣較不受產業景氣影響，遠東新紡織總部營運長李源珍、范欽智都認為，通膨、消費市場景氣變化，對化纖、紡織的影響不小。隨著景氣下行，此波產業、品牌廠庫存調整約至明年上半年，預期下半年景氣可望反轉。