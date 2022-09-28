台股28日重挫360點，今年跌幅已達26％，國泰金控投資長程淑芬表示，過去10年訴求被動式投資大型股，短期內反而受傷最重，依目前台股本益比及股價淨值比來看，可以開始主動尋求未來二年產業前景不錯、產業中表現相對較好的公司，且配息率及股東權益報酬率較佳、過去想買但覺得股價偏高，這波股價回檔就可「擇優布局」，程淑芬說：「可以開始看了。」

因為利率急升，股市回檔、債券殖利率反彈，讓金融股亦受傷，程淑芬強調：「營運上沒有看見很大的問題」，反而是美國10年期公債利率已近4％，這是過去一、二年想像不到的，壽險業反而可趁此時市場波動，將到期債券、短天期債、新增保費，轉入高收益債券，提升資產及負債存續期間的匹配度，並拉高經常性收益率，將過去依賴資本利得比重高的情況，調整為高固定收益，「獲利品質可提升」。

同時，程淑芬以國泰人壽為例，認為今年有四大機會，一是可掌握升息，拉高經常性收益率外，強化資產負債匹配；二是美元強勢下，動態避險是有外匯利益，三是去年即看見經濟不確定性，從去年到今年初，就先實現資本利得，落袋為安，且從2018年開始國壽堅持維持較高的資本適足率，即RBC在300％以上，就是為了適當時機可以逢低進場，四是高利率時，更可準備2026年要接軌IFRS17。

程淑芬分析，今年台股從18,000點到目前的13,466點，其實股市是提早反應總經跟基本面，今年全球發生多面向變數，即經濟、供應鏈及地緣政治的不穩定，引發金融市場比較明顯回跌，過去10年訴求被動投資大型股比較安穩，但這波因為美元走強，市場波動大，新興市場，尤其是亞洲經濟比較強健，且儲蓄率較高，交易量也不錯，尤其是台灣與韓國比較容易成為外資提款機。

因此這波股市從多頭回檔，程淑芬說「成也大型股，但短期受傷最重也是大型股」，台股以近12個月來看，本益比10倍左右，股價淨值比約1.6，市場可能會下調明年獲利，所以短期股價仍有波動風險，但從目前本益比及股價淨值比來看，股市即然是先行，跌到現在的位置，已可以開始看什麼公司未來二年產業前景不錯，找對的產業、對的公司，且有不錯的股東權益報酬率、配息率，之前想買可能嫌股價偏貴，現在回到此價位，已有投資價值，即可擇優布局。