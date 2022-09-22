央行22日如市場預期的升息半碼，累計今年已經升息達到2碼水準，房貸利率的地板價也攀升到1.81％，升息後的利率也將創下2016年以來的新高，試算千萬的房貸金額，經過今年累計升息兩碼過後，20年與30年期的房貸，每個月分別多繳2,313元與2,419元，一年累計下來相當於一隻iphone14的手機，面對升升不息的利率走勢，購屋人的荷包都相對有感。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，這波升息對於房市有相當影響力，近期所做的問卷調查中，有將近四成的受訪者會因為這波升息走勢，而減少購屋預算，而美國經歷這波暴力升息後，房價已經出現連續兩個月下跌走勢，預料國內的利率若持續走升，對於未來房市影響會越來越明顯。

台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴指出，美國聯準會9月升息三碼，市場或許有震盪，但都在預期中，其實要關心的應該是聯準會是否有長期緊縮的態度。如果後續還有激烈的升息緊縮政策，也許物價可以下降，但短時間之內景氣和消費都會受到考驗。 而這次央行僅升息半碼，也未祭出第五波信用管制手段，主要評估台灣的通膨情勢相對平緩，且下半年房市降溫，所以即使進入升息循環，央行的調整步調仍不躁進，使利率調升對房市的干擾趨於溫和。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨認為，本次升息之後，由於預期第四季甚至明年也將處於升息循環中，無論自用或是投資民眾，都會因此降低進場意願，今年房市交易成交量難以期待，至於價格部分，央行雖不使用打房政策，但持續採取提高存準率一碼，讓銀行資金成本大幅提高，迫使銀行緊縮銀根，放貸趨嚴下，房價不僅難以上揚，最快可能在第四季就出現鬆動跡象。

樂屋網調研中心經理洪安怡指出，攤開歷年利率變化，前次進入升息循環已是十年前，從2010年6月起開始，當時兩年連5升，重貼現率從1.25％來到1.875％，共升息2.5碼，但這次光1年內已經升息2碼，調整幅度比前次更劇烈，也打亂不少人的購屋計劃。