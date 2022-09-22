震旦（2373）集團旗下通業技研攜手中山大學西灣學院、人文暨科技跨領域學程共同舉辦3D列印暨3D掃描體驗營，以3D科技推動跨領域教學，現場展示3D掃描系列設備，融合多元的產業領域運用，引導學生跨領域發展，培養整合能力。

通業技研總經理紀崇楠表示，通業未來將積極推動多元產業3D解決方案，持續深耕教育市場，舉辦3D系列講座及體驗營，預計二年可培育超過300位跨領域師生，加速培育數位創新人才。

隨著全球後疫情科技發展，未來人才不再侷限單一專業領域，跨域創新與接軌數位科技應用更顯重要；通業技研在3D列印暨3D掃描體驗營中分享Stratasys 3D列印驗證設計到無模具批量生產，特別規畫多元3D掃描體驗，包括結構光技術適合擷取彩色紋理應用、人體快速掃描體驗，或者雷射光技術應用汽車、模具產業逆向或檢測，甚至也將自行研發的3D攝影棚（照相成像技術）移至校內，一同體驗元宇宙數位分身的奧妙，活動當天吸引近150位中山大學跨院系師生近距離感受3D科技的魅力。

中山大學人文暨科技跨領域學士學位學程謝如梅主任表示，非常重視跨域創新的實踐以及與產業實務的鏈結，很感謝能有機會與通業技研合作，舉辦3D列印暨3D掃描體驗營，透過實際體驗科技創新應用，充分展現人文與科技創新教育目標，期望透過培養學生3D整合能力，可持續運用所學領域，誘發更多數位科技創新機會。