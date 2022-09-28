台股28日閃崩360.52點，收在13,466.07點，續創22個月來新低，投資人憂心非理性階段是否已到。金管會證期局官員28日指出，觀察各項指標包括台股量能、信用擔保維持率等都還在正常範圍，近期台股波動大主要受到美國鷹派升息利差造成全球資金流動、新興市場都受到影響，「這是一個短期過程，過了就沒了。」

由於台股基本面佳且資本市場有韌性，長期來說外資終會回頭，金管會持續關注國內外情勢，必要時會採取相應措施。

證期局官員表示，台股28日成交量達2,296.54億元，「有量就有錢、就有成交，是觀察重要的指標之一。」加上目前截至9月27日止，信用交易擔保維持率160.31％，離130％警戒線還很遠，追繳金額約0.07億元，也並無異常。

對於外資28日賣超119.56億元，證期局認為這是短期現象，但會密切關注外資動向。由於美國鷹派升息太強烈，加之歐洲通膨嚴重，全球利差擴大所造成的資金流動現象，不只是台灣受影響，全球新興市場都受到影響，但這是個短期的過程，長期還是要回歸台股基本面。

證期局認為，台股基本面良好，本益比10.95倍、現金殖利率4.68％、含股票股利更達4.86％，上市櫃公司8月營收28兆成長9.93％、上市櫃公司海外投資上半年獲利6,248億元也創近十年新高，長期來說，外資還是會回頭。

至於9月30日上陣的股期市會議是否會祭出新措施？證期局官員表示，股期市會議是例行性每二月召開，會針對國內外經濟情勢狀況、資本市場制度、基礎工程等各面向去討論，「升息、外資匯出入動向」都是本次觀察重點，金管會也會與相關部會保持密切聯繫，動態掌握最新狀況，必要時就會祭出相應措施。