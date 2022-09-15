美國股市昨天在8月消費者物價指數（CPI）公布後大跌，市場因為通膨高於預期而憂心加劇，但美股主要指數今天小漲作收，收復一些跌勢。

道瓊工業指數小漲30.12點或0.10%，收31135.09點。

標準普爾500指數略升13.32點或0.34%，收3946.01點。

那斯達克指數小漲86.11點或0.74%，收11719.68點。

費城半導體指數上漲29.24點或1.14%，收2591.51點。（譯者：陳正健）1110915