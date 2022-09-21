受到美股走跌影響，日股21日也因為賣壓湧現表現疲弱，早盤結束時，日經指數收27,308.66點，跌379.76點或1.37%。東證收1,922.27點，跌25點或1.28%，一度創兩周新低點。
Aizawa證券認為，若聯準會這次像市場普遍預期般，只會升息3碼的話，股市動盪就會比較小，很多投資者已經在關注美國下次何時將升息。
摩根大通認為，就目前來看，日本物價上漲比較趨向於食物方面，所以即使8月當地通膨創新高，也不會讓日本央行改變現行超低利率。因此在貨幣政策方面，日本央行會有不小壓力，特別是服務以及薪水所引發的通膨。
日本5年期公債殖利率21日上升1.5個基本點至0.065%，創6月以來最高。日本央行意外要購買不同年期的當地公債，不過市場回應冷淡，債息在0.25%的10年期商品也尚未成交。
匯市方面，日圓兌一美元在143.48到143.88區間游走，還沒有脫離24年新低範圍內。
個股中，大金工業跌3.88%，日本製鋼雖然下修本財年獲利預估，但股價還是大漲6.08%。另外，能源以及金融類股表現相對抗跌。
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