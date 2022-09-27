證交所表示，龍德造船（6753）今（27）日送件申請股票上市，為今（111）年度第13家國內公司（不含國內創新板一家）申請股票上市。龍德造船今日在興櫃收盤價為69.8元上漲2.63％，收盤均價為68.49元。

龍德造船工業公司負責人為黃守真，公司實收資本額為9.8億元，主要產品包括巡邏艇、攔截艇、救難艇、消防船、旅客船、研究船等；去（110）年稅前純益2.76億元，每股稅後盈餘（EPS）為2.67元。