《日股》日本股市23日休市一天 07:482022/09/23 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 適逢秋分日，日股23日休市1天，26日正常交易。 《韓股》韓元寫13年低 韓股回測2300點 牛津：日本央行走入別無選擇之路 《日股》長假前 日經再測2萬7 #日股 #23日 #休市 #日本股市 #適逢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《產業》凱悅攜手Kiraku 推日式溫泉酒店新品牌 13:512022/09/22 財經 0＋7將上路 出遊團費喊漲 航空也增班 04:102022/09/23 生活新聞 《日股》美日央行決議罩頂 日股跌至2個月新低 15:522022/09/22 財經 中市iBike站點數破1200 鼓勵騎乘抽iPhone14 10:572022/09/22 生活 騰訊大買庫藏股 股價仍創新低 04:102022/09/22 產業特刊 台股震盪 高股息穩中求勝 04:102022/09/23 投資理財 反安倍國葬 日男在首相官邸附近自焚 04:102022/09/22 焦點新聞 嘉中、日本茗溪學園 攜手國際化 04:102022/09/23 地方新聞 日銀出手阻貶 日圓破底翻 04:102022/09/23 財經要聞 李克強與日本經濟界代表對話 歡迎拓展中國市場 22:022022/09/22 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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