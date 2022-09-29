2年多來電子需求榮景不再，今年台灣股匯雙殺，不少人趁美元強勢搶進避險。近日一名投資人已經在股市賠超過115萬，當前市況的不確定性之高讓他信心漸失，因此決定先「休學」並將400萬台幣定存全砸進美金。貼文掀起兩派網友論戰，一派認為現在匯率才進場太慢了，但另一派則贊同原PO做法，認為美國聯準會（Fed）升息目標明確，「不要跟Fed對做」。

這名網友在PTT貼出對帳單，648萬2301元的總成本，股票現值已經來到538萬3950元，累計虧損已經達109萬8351元。他表示，業內資訊一直警告前景不好，但他仍力挺馬堅勇買進光洋科股票，豈料馬堅勇竟辭去榮譽董事長、技術長，靈魂人物的離開重挫投資人信心，光洋科28日一度重挫至跌停。

眼見光洋科吃下一根跌停，他果斷決定「休學」暫時不操作股市，庫存放著並砍掉APP，再將400萬台幣定存全轉進美金，成交匯率在31.926，跟上這波美元熱潮。

貼文曝光掀起網友熱烈討論，不少人認為目前美元匯率高，風險不小，「31.926也太高了吧」、「28不買，現在32才買」、「高點買美金」、「年初27不買快32才買」、「28不買，都要32才買？」、「現在才買等著割爆」、「太慢了吧，30以下喊多久了」。

但也有另一派人從目前經濟環境判斷，Fed升息路線不變，料美元會持續走強，「不要跟Fed對做」、「還有5碼要升欸」、「沒意外地年底還會再升息，科技業現在環境很差」、「FED都已經直接嗆打算長期升息」、「覺得肯定超過32」、「跟著FED走零風險，往上有機會到35」。