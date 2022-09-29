英國央行出手救市和美國公債殖利率大幅回落，帶動隔夜美股強勁反彈，受此提振，周四日經225指數從前一日創下的近3個月低點反彈，早盤收漲0.25%，為26,238.32點，盤中一度上漲約1%。東證一部指數晨收微跌0.08%，報1853.63點。

SMBC Nikko Securities投資研究與投資人服務部門主管Chihiro Ohta表示，日經指數上漲，主要受到隔夜華爾街股市帶動；而美股強勁反彈，則是因為英國央行宣布穩定市場的新舉措。

為了穩定跌跌不休的英鎊和債市，英國央行宣布將收購長期公債。

以權重來看，Uniqlo母公司迅銷上漲1.63%，給日經指數帶來最大的提振；其次為科技業投資大戶軟銀集團漲1.17%。

製藥股上漲2.53%，在東交所工業股指數中表現最佳。

衛采（Eisai）連續第2個交易日漲停。該公司與美國合作夥伴Biogen共同開發的實驗性阿茲海默症藥物證實可有效減緩患者認知功能衰退的速度。

鹽野義製藥（Shionogi & Co）晨收漲4.97%，中外製藥（Chugai Pharmaceutical）漲3.3%，第一三共（Daiichi Sankyo ）早盤收漲2.23%。

電商巨頭樂天集團勁揚5.76%，在日經指數成分股中漲幅最大，其次為摩托車製造商山葉（Yamaha Corp）漲5.22%。