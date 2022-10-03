上周五美股再度大跌，但在日本晶片股走強帶動下，以及國際原油價格大漲帶動能源股走高，周一東京股市盤中由跌轉升，日經225指數早盤收漲0.67%，為26,111.54點，盤中一度下挫1.22%。東證一部指數晨收漲0.26%，為1840.71點，稍早前一度跌1.12%。

日銀短觀報告顯示日本企業擬提高本財年資本支出，亦給日股帶來提振。儘管該報告指出在通膨升溫之下，日本大型製造業信心惡化，但受訪製造商預期未來3個月的商業環境可望改善，並計畫將本財年資本支出提高21.5%。

日經指數和東證一部9月均創下兩年半以前新冠疫情首度重創日本市場以來的最大月線跌幅。

Daiwa Securities分析師 Kenji Abe表示，我對這份短觀報告的看法是正面的，該報告就企業未來獲利表現給出一些正面的數據。該分析師預期日經指數可望在10月挑戰27,000點。

在日經指數中，能源股勁揚1.94%，表現最佳。媒體報導OPEC+考慮每日減產逾100萬桶，激勵原油價格大漲逾3%。

晶片製造設備大廠東京威力科創漲4.17%，為日經指數貢獻53個漲點，帶來最大的提振。

三益半導體工業（Mimasu Semiconductor Industry Co）本財年獲利預測報喜，股價大漲11.6%，為晶片股帶來提振。愛德萬測試（Advantest）和瑞薩（Renesas）分別上漲3.88%和3.0%。