在聯準會激進的政策立場和英鎊崩跌引爆全球股災後，投資人進場撿便宜，由科技股領軍，周二日經指數從兩個月低點反彈，儘管隔夜美股再度收黑，道瓊指數跌入熊市。

周二早盤日經225指數收漲0.83%，為26,651.60點。東證一部指數晨收漲0.96%，為1882.09點。

東證一部指數僅房地產股和船運股下跌，早盤分別跌0.14%和0.26%。

分析師表示，市場正迅速恢復動能。

機器人製造商發那科（Fanuc）漲1.77%，電池製造商TDK漲2.14%，為日經指數帶來提振。

任天堂（Nintendo Co）漲2.64%，人力派遣公司瑞可利（Recruit Holdings）漲2.35%，亦表現不俗。

電話公司KDDI Corp和晶片製造設備大廠東京威力科創（Tokyo Electron）分別跌0.88%和0.31%，給日經指數帶來的壓力最大。